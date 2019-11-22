Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину

Российский гражданин Алексей Бурков, которого американские власти обвиняют в кибермошенничестве, заявил в суде о своей невиновности, передаёт РИА Новости.

«Обвиняемый отказался от формального зачтения обвинения и через адвоката заявил о своей невиновности», — сказал судья Ти Эс Эллиот.

Процесс по делу россиянина назначен на 21 апреля 2020 года.

Ранее федеральный суд в Александрии (штат Вирджиния) принял решение оставить Буркова под арестом.

Буркову грозит до 80 лет тюрьмы по пяти преступным эпизодам, связанным с хакерством. Он был задержан в 2015 году в Израиле и в ноябре 2019 года экстрадирован в Соединённые Штаты.