Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину

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Российский гражданин Алексей Бурков, которого американские власти обвиняют в кибермошенничестве, заявил в суде о своей невиновности, передаёт РИА Новости.
Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
  • © Посольство России в Израиле
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«Обвиняемый отказался от формального зачтения обвинения и через адвоката заявил о своей невиновности», — сказал судья Ти Эс Эллиот.

Процесс по делу россиянина назначен на 21 апреля 2020 года.

Ранее федеральный суд в Александрии (штат Вирджиния) принял решение оставить Буркова под арестом.

Буркову грозит до 80 лет тюрьмы по пяти преступным эпизодам, связанным с хакерством. Он был задержан в 2015 году в Израиле и в ноябре 2019 года экстрадирован в Соединённые Штаты.

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