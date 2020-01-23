Эксперт прокомментировал перевод стрелок часов Судного дня

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв прокомментировал в разговоре с RT перевод стрелок так называемых часов Судного дня на 20 секунд вперёд.
Эксперт прокомментировал перевод стрелок часов Судного дня
  • Reuters

Причинами данного решения стали прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией, усиление напряжённости в отношениях между США и Ираном и изменение климата.

«Ситуация, очевидно, ухудшилась. Насчёт климата вопрос тёмный, специалисты до сих пор не договорились. Что касается Ирана, это очень серьёзно. Тот факт, что пока эскалацию удалось остановить, — очень большая удача и успех», — сказал Журавлёв.

Что касается договоров, отметил эксперт, то их ликвидация — «взрыв всей системы международной безопасности».

«И это, наверно, самый большой шаг к так называемой «ядерной полуночи», — добавил он.

По словам эксперта, на данный момент задача состоит в том, «чтобы заключить какую-то новую систему договоров, пока не сделан последний шаг к полуночи».

Ранее стрелки так называемых часов Судного дня перевели вперёд на 20 секунд, в настоящий момент они показывают 100 секунд до «ядерной полуночи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить