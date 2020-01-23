Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперёд к «ядерной полуночи»

Стрелки так называемых часов Судного дня перевели вперёд на 20 секунд, в настоящий момент они показывают 100 секунд до «ядерной полуночи».

Об этом сообщили в организации «Бюллетень учёных-атомщиков».

«100 секунд до полуночи. В настоящий момент мы показываем близость мира к катастрофе в секундах, а не часах или даже минутах. Это самый близкий показатель к Судному дню, который когда-либо был в истории «Часов Судного дня». Теперь перед нами настоящая чрезвычайная ситуация», — сообщила глава «Бюллетеня учёных-атомщиков» Рейчел Бронсон.

Она заявила об «абсолютно неприемлемом состоянии мировых дел, которое устраняет любую возможность для ошибки или дальнейшей задержки».

«Мы разделяем общую озабоченность по поводу неспособности многосторонней системы противостоять существующим угрозам, с которыми мы сталкиваемся. От выхода США из Парижского соглашения и ядерной сделки по Ирану до тупиковой ситуации на переговорах по ядерному разоружению и разногласия в Совете Безопасности ООН — наши механизмы сотрудничества подрываются, когда они нам нужны больше всего», — заявил бывший генсек ООН Пан Ги Мун.

В сентябре 2019 года экс-замглавы Пентагона Роберт Уорк заявил, что широкое применение систем искусственного интеллекта в военной сфере, в том числе при анализе необходимости использования ядерного оружия, может спровоцировать начало ядерной войны.