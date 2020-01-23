В Кремле заявили об отсутствии контактов Путина с Зеленским в Израиле

У российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского не было каких-либо контактов в Израиле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет. Не было. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум (памяти жертв холокоста. — RT)», — приводит его ответ на вопрос о двусторонней встрече глав государств в Израиле ТАСС.

Песков уточнил, что Путин смог только поприветствовать своих коллег из других стран, принимавших участие в памятном мероприятии, так как времени на полноценные переговоры не было.

«Просто с точки зрения времени возможности для сколько-нибудь субстантивного общения не было», — отметил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что украинская сторона запросила встречу Зеленского с Путиным в Израиле.

При этом помощник президента России Юрий Ушаков выразил сомнение в том, что у главы государства состоятся продолжительные беседы в рамках визита.

23 января Зеленский заявил об отказе от посещения Всемирного форума памяти холокоста в Израиле, чтобы предоставить это право тем, «кто пережил эту страшную трагедию».