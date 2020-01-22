Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле

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Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле
  • © РИА Новости / AFP

«Программа очень насыщенная, если и будут отдельные встречи, то они будут только на ногах и будут носить весьма короткий характер», — цитирует РИА Новости Ушакова.

По его словам, «весьма сомнительно», что состоятся продолжительные беседы.

«Просто времени нет физически, хотя запросы поступали, в том числе и от президента Зеленского», — добавил он.

Как указал представитель Кремля, «время крайне ограничено».

«Мы просто надеемся на отдельный короткий контакт, так называемый контакт на ногах», — подчеркнул Ушаков.

При этом он уточнил, что на запрос Зеленского никто не отвечал отказом, однако с учётом графика подобные продолжительные встречи вряд ли возможны. 

Осенью 2019 года Путин принял приглашение посетить Израиль в начале 2020 года для участия в мероприятиях памяти жертв холокоста.

20 января Зеленский отметил, что благодаря началу его диалога с Путиным украинской стороне удалось вернуть заключённых и корабли, а также достичь договорённости о нормандском саммите.

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