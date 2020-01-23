Захарова прокомментировала решение суда Греции по Виннику

Москва находится в контакте с Афинами по делу россиянина Александра Винника, сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Наше посольство в Афинах находится в контакте и непосредственно с Винником, и с его семьей, и, конечно, с его адвокатами. Поддерживается связь также с компетентными органами Греции», — сказала она на брифинге.

Как отметила дипломат, в МИД рассчитывают, что «правовое решение будет полностью учитывать законные интересы» соотечественника.

Ранее dысший административный суд в Греции — Государственный совет — отклонил жалобу адвокатов Винника на решение о его экстрадиции во Францию и США.

Винник был задержан в Афинах в июле 2017 года по запросу Вашингтона. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.