Захарова прокомментировала решение суда Греции по Виннику
- Reuters
«Наше посольство в Афинах находится в контакте и непосредственно с Винником, и с его семьей, и, конечно, с его адвокатами. Поддерживается связь также с компетентными органами Греции», — сказала она на брифинге.
Как отметила дипломат, в МИД рассчитывают, что «правовое решение будет полностью учитывать законные интересы» соотечественника.
Ранее dысший административный суд в Греции — Государственный совет — отклонил жалобу адвокатов Винника на решение о его экстрадиции во Францию и США.
Винник был задержан в Афинах в июле 2017 года по запросу Вашингтона. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.