Более 200 боевиков напали на позиции сирийской армии

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Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил об атаке более 200 боевиков на позиции сирийской армии в идлибской зоне деэскалации вечером 22 января.
Более 200 боевиков напали на позиции сирийской армии
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении, поступившем в распоряжение RT.

Отмечается, что боевики совершили атаку на направлении Абу-Джрейф — Самка при поддержке 20 пикапов, одного танка, двух БМП и двух «джихадмобилей».

«Атаке предшествовала массированная огневая подготовка с применением «баллономётов», реактивных систем залпового огня, БПЛА кустарного производства. В результате огня боевиков подразделения сирийских войск были вынуждены оставить занимаемые позиции и отойти южнее», — указывается в сообщении.

Уточняется, что боевикам удалось захватить два населённых пункта.

«Одновременно 22 января на направлении Маар-Шмарин — Крати два отряда... общей численностью до 250 боевиков при поддержке 34 пикапов с крупнокалиберными пулемётами, двух танков и боевой машины пехоты, а также двух «джихадмобилей» атаковали подразделения сирийской армии, вклинившись в оборону правительственных войск на глубину до 1,3 км и по фронту — до 2,5 км», — добавили в ЦПВС.

Отмечается, что сирийские правительственные силы продолжают вести боевые действия в данном регионе.

По информации ЦПВС, сирийские войска уничтожили до 50 боевиков и ещё до 90 ранили. Вместе с этим армия САР потеряла до 40 человек убитыми и до 80 ранеными.

Ранее боевики трижды атаковали правительственные войска в идлибской зоне деэскалации в Сирии, все атаки были отбиты.

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