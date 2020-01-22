МИД России призвал Польшу сделать шаги по восстановлению отношений

Россия считает, что инициатива по восстановлению двусторонних отношений должна исходить от Польши при понимании деполитизированного подхода к истории. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел России.

В ведомстве отметили, что «на фоне публикации в России новых документов об истории Второй мировой войны из Варшавы прозвучали противоречивые заявления».

«От истеричного отрицания непреложных фактов до утверждений, что российская сторона проявляет, мол, этим готовность к возобновлению работы двусторонней Группы по сложным вопросам, вытекающим из истории российско-польских отношений, и деятельности Комиссии историков», — сообщили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что «всегда выступали за честные и документально подкреплённые обсуждения сюжетов нашей истории».

Также подчёркивается, что «не Россия была инициатором прекращения двустороннего диалога и замораживания многочисленных механизмов российско-польского сотрудничества, в том числе по историческим темам».

Как заявляют в МИД, «шаги по выправлению ситуации должны исходить от Варшавы при понимании необходимости деполитизированного, основанного на правде и достоверных фактах подхода к истории и выстраивания диалога, устремлённого в будущее».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в издании Politico о Второй мировой войне, отметила, что, посвящая её холокосту, премьер Польши «делает её основной сутью несколько ложных тезисов».

«Один из них, центральный, посвящён «45 годам советской оккупации, которая стоила миллионов жизней». Ложь и манипуляция стали верными соавторами польских политиков, рассуждающих на темы Второй мировой войны», — подчеркнула она.

Захарова также отметила, что «страшная ложь Моравецкого» заключается в утверждении, что Красная армия в принципе «не освобождала» Варшаву.

Российский лидер Владимир Путин подчёркивал, что российская сторона не позволит никому стереть память о Великой Отечественной войне. Президент пообещал, что Россия откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.