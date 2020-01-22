Врача посольства России допустили к находящемуся в тюрьме Афин Виннику

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Врачу посольства России разрешили посетить и осмотреть в афинской тюрьме Александра Винника, сообщили в российской дипломатической миссии.
Врача посольства России допустили к находящемуся в тюрьме Афин Виннику
  • Reuters

«20 января врач посольства с разрешения греческих властей посетил и провёл осмотр росгражданина», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Ранее адвокат россиянина Зои Константопулу отметила, что правозащитная организация Amnesty International не реагирует на просьбы заняться делом её подзащитного.

Защита Винника подала жалобу в ООН на Грецию в связи с нарушением его прав на общение с семьёй и с окружающим миром.

Россиянин был задержан в Афинах в июле 2017 года по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.

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