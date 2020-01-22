В результате теракта в Буркина-Фасо погибли 36 человек
- Reuters
«В понедельник 20 января группа вооружённых террористов ворвалась на рынок в Награого, где они убили 32 наших граждан, сожгли рынок и при отступлении убили ещё четверых возле деревни Аламу. Кроме того, в результате нападения три человека получили ранения», — говорится в сообщении.
Власти выразили соболезнования близким погибших и пострадавших.
4 января сообщалось о гибели 14 человек в департаменте Тоэни провинции Суру в Буркина-Фасо в результате подрыва автобуса.