В результате теракта в Буркина-Фасо погибли 36 человек

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Не менее 36 человек погибли в результате атаки террористов на рынок в Буркина-Фасо. Об этом сообщил телеканал RTB со ссылкой на заявление властей.
В результате теракта в Буркина-Фасо погибли 36 человек
  • Reuters

«В понедельник 20 января группа вооружённых террористов ворвалась на рынок в Награого, где они убили 32 наших граждан, сожгли рынок и при отступлении убили ещё четверых возле деревни Аламу. Кроме того, в результате нападения три человека получили ранения», — говорится в сообщении.

Власти выразили соболезнования близким погибших и пострадавших.

4 января сообщалось о гибели 14 человек в департаменте Тоэни провинции Суру в Буркина-Фасо в результате подрыва автобуса.

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