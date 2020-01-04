При подрыве автобуса в Буркина-Фасо погибли 14 человек

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В результате подрыва автобуса в департаменте Тоэни провинции Суру в Буркина-Фасо погибли 14 человек, ещё четыре получили ранения, передаёт агентство «Синьхуа» со ссылкой на источники.
При подрыве автобуса в Буркина-Фасо погибли 14 человек
  • Reuters

Отмечается, что инцидент с наездом автобуса, перевозившего школьников, на придорожную мину произошёл в субботу, 4 января.

В конце декабря сообщалось, что в результате атаки на севере Буркина-Фасо погибли десять военнослужащих.

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