При подрыве автобуса в Буркина-Фасо погибли 14 человек

В результате подрыва автобуса в департаменте Тоэни провинции Суру в Буркина-Фасо погибли 14 человек, ещё четыре получили ранения, передаёт агентство «Синьхуа» со ссылкой на источники.

Reuters

Отмечается, что инцидент с наездом автобуса, перевозившего школьников, на придорожную мину произошёл в субботу, 4 января. В конце декабря сообщалось, что в результате атаки на севере Буркина-Фасо погибли десять военнослужащих.