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Трамп призвал страны Европы добиваться энергобезопасности

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Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы должны добиваться энергетической безопасности, а Вашингтон готов помочь им в этом вопросе.
Трамп призвал страны Европы добиваться энергобезопасности
  • Reuters

Об этом Трамп сказал в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Европейским союзникам следует воспользоваться поставками энергосырья из США, чтобы добиться энергетической безопасности», — цитирует ТАСС американского президента.

В декабре 2019 года сообщалось, что сенаторы в Соединённых Штатах предлагают создать фонд в $1 млрд для финансирования энергетических проектов в Европе. Как отмечал ABC, это направлено на то, чтобы прервать энергетическую зависимость европейских стран от России, которая использует её для «оказания пагубного влияния».

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