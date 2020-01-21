Facebook удалил пост проекта In the Now с упоминанием генерала Сулеймани

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Facebook удалил пост проекта In the Now, в котором говорилось об убитом генерале КСИР Касеме Сулеймани.
Facebook удалил пост проекта In the Now с упоминанием генерала Сулеймани
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

В сюжете проекта говорится о ряде западных медиа, которые в 2014 году отмечали заслуги иранского военного в борьбе с террористической организацией «Исламское государство»* в Сирии и Ираке, а в 2019 году называли его террористом и человеком, который был сосредоточен на убийстве американцев.

«Наш сюжет про Иран удалили на Facebook... По всей видимости, высказывать своё мнение — это нарушение норм сообщества, а в наказание — цензура», — написала в Twitter ведущая RT Анисса Науэй.

Ранее российская журналистка Юлия Юзик в интервью RT рассказала о блокировке её поста в Facebook после публикации материала об убитом генерале КСИР Касеме Сулеймани.

«Мне пришло уведомление Facebook, я его открыла и прочитала, что мой пост нарушает правила сообщества, и всё. Я даже не поняла, что это и есть, собственно, блокировка. Когда я попыталась сделать какую-то опцию в Facebook, высветилось, что мой аккаунт заблокирован сроком на 60 дней», — отметила она.

Никаких объяснений этому не было, уточнила Юзик.

3 января в ходе операции Вооружённых сил США в Ираке был убит генерал Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани. Тегеран заявил об «акте международного терроризма».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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