Юзик прокомментировала блокировку в Facebook из-за поста о Сулеймани

Освобождённая в Тегеране российская журналистка Юлия Юзик в интервью RT рассказала о блокировке её поста в Facebook после публикации материала об убитом генерале КСИР Касеме Сулеймани.

«Мне пришло уведомление Facebook, я его открыла и прочитала о том, что мой пост нарушает правила сообщества, и всё, я даже не поняла, что это и есть собственно блокировка. Когда я попыталась сделать какую-то опцию в Facebook, высветилось, что мой аккаунт заблокирован сроком на 60 дней», — пояснила она.

Никаких объяснений этому не было, уточнила Юзик.

«Просто был приведён фрагмент моего поста, и всё», — добавила журналистка, подчеркнув, что стандартный срок блокировки составляет месяц, в её случае блокировка составила два месяца.

По словам Юзик, это произошло после удаления её поста на тему Сулеймани в Instagram.

«Сам пост (на Facebook) был презентацией колонки, которая вышла на сайте RT. Я написала, что написала колонку о генерале Сулеймани, чтобы пояснить, что это был за человек для Ирана и какие перемены его смерть может вызвать в самом Иране», — рассказала журналистка, отметив, что ей «любить иранский режим не за что, но этот человек был личностью».

Колонка Юлии Юзик «Прощай, командир!» была опубликована на RT 3 января.