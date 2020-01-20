Турция выступает против координирующей роли ЕС по ситуации в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона выступает против координирующей роли ЕС по урегулированию ситуации в Ливии.

Как сообщает телеканал A Haber, турецкий лидер указал, что данную роль должны взять на себя соответствующие органы ООН.

«Было бы неправильно, если бы ЕС вступил в этот процесс в качестве координатора, когда есть ООН. Мы выступали против этого в двусторонних переговорах», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас оценил результаты конференции по ливийскому урегулированию в Берлине.

Подробнее — в материале RT.