Маас оценил результаты конференции по Ливии в Берлине

Глава МИД ФРГ Хайко Маас оценил результаты конференции по ливийскому урегулированию в Берлине.

«По достижении цели, обозначенной в рамках этой конференции, мы получим ключ, который позволит нам найти выход из этого конфликта. У нас есть ключ для урегулирования конфликта, который теперь нужно вставить в замок и повернуть», — цитирует РИА Новости Мааса.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о договорённостях, достигнутых на конференции по ливийскому урегулированию в Берлине.

19 января в Берлине состоялась конференция по ливийскому урегулированию.

В ней приняли участие командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, руководитель ливийского правительства национального согласия Фаиз Саррадж, президент России Владимир Путин, глава Госдепартамента США Майк Помпео, представители Великобритании, Франции, Китая, ОАЭ, Турции, Конго, Италии, Египта, Алжира, а также международных организаций.