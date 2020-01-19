Эксперт прокомментировал популярность жилья в Турции у россиян

Генеральный директор портала Prian.ru Филипп Березин прокомментировал сообщение о том, что россияне вошли в тройку лидеров по покупкам жилья в Турции.

Об этом сообщают «Невские новости».

Как заявил эксперт, чаще всего жильё в Турции приобретают выходцы с Ближнего Востока, но россияне всегда входили в топ.

«Радикальные изменения произошли во второй половине 2018 года. Резкий рост начался в августе. В это время произошло несколько событий, которые повлияли на это», — сказал Березин.

Он напомнил, что США ввели санкции против Турции и национальная валюта довольно сильно просела. Получилось, что в иностранной валюте покупка была выгодной, пояснил эксперт.

Как отметил Березин, примерно в то же время в Турции изменились правила получения гражданства и вида на жительство.

«Сейчас, в принципе, тенденция такова, что состоятельным европейцам выгодно вкладывать деньги в турецкую недвижимость. Там можно проводить отпуск, можно её сдавать. Причём сами турки покупать стали меньше», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что российские граждане в 2019 году стали третьими в рейтинге наиболее активных покупателей жилья на территории Турции.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила потенциальную популярность Турции среди россиян в 2020 году.