Эксперт прокомментировал популярность жилья в Турции у россиян

Короткая ссылка
Генеральный директор портала Prian.ru Филипп Березин прокомментировал сообщение о том, что россияне вошли в тройку лидеров по покупкам жилья в Турции.
Эксперт прокомментировал популярность жилья в Турции у россиян
  • Reuters

Об этом сообщают «Невские новости».

Как заявил эксперт, чаще всего жильё в Турции приобретают выходцы с Ближнего Востока, но россияне всегда входили в топ.

«Радикальные изменения произошли во второй половине 2018 года. Резкий рост начался в августе. В это время произошло несколько событий, которые повлияли на это», — сказал Березин.

Он напомнил, что США ввели санкции против Турции и национальная валюта довольно сильно просела. Получилось, что в иностранной валюте покупка была выгодной, пояснил эксперт.

Как отметил Березин, примерно в то же время в Турции изменились правила получения гражданства и вида на жительство.

«Сейчас, в принципе, тенденция такова, что состоятельным европейцам выгодно вкладывать деньги в турецкую недвижимость. Там можно проводить отпуск, можно её сдавать. Причём сами турки покупать стали меньше», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что российские граждане в 2019 году стали третьими в рейтинге наиболее активных покупателей жилья на территории Турции.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила потенциальную популярность Турции среди россиян в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить