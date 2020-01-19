Россияне вошли в тройку лидеров по покупкам жилья в Турции

Российские граждане в 2019 году стали третьими в рейтинге наиболее активных покупателей жилья на территории Турции. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Турецкого статистического института.

По его данным, в прошлом году граждане России провели около 2,8 тыс. сделок по покупке жилья в Турции, таким образом опередив граждан Саудовской Аравии.

Первое место в рейтинге заняли жители Ирака, совершившие почти 7,6 тыс. сделок, а второе — иранцы, на счету которых 5,4 тыс. сделок с турецкой недвижимостью.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила потенциальную популярность Турции среди россиян в 2020 году.