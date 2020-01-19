Россияне вошли в тройку лидеров по покупкам жилья в Турции
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- РИА Новости
По его данным, в прошлом году граждане России провели около 2,8 тыс. сделок по покупке жилья в Турции, таким образом опередив граждан Саудовской Аравии.
Первое место в рейтинге заняли жители Ирака, совершившие почти 7,6 тыс. сделок, а второе — иранцы, на счету которых 5,4 тыс. сделок с турецкой недвижимостью.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила потенциальную популярность Турции среди россиян в 2020 году.