В АТОР оценили потенциальную популярность Турции у россиян в 2020 году
- РИА Новости
«Если Турция подорожает в два раза, спрос начнёт меняться. Изменение цены на 5, 10, 15%, как показал опыт прошлого года, не существенен для Турции, и эта страна остаётся лидирующим направлением в сфере выездного туризма», — сказала она.
По её словам, соотношение «цена — качество» оптимально для россиян даже при условии роста цен.
Как добавила Ломидзе, она не видит никаких предпосылок, чтобы кто-то смог подвинуть Турцию с лидерских позиций.
«Египет — может быть, но его так и нет», — заключила она.
Ранее Ломидзе в беседе с ФАН оценила ситуацию с российским турпотоком в Турции.