В АТОР оценили потенциальную популярность Турции у россиян в 2020 году

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила потенциальную популярность Турции среди россиян в 2020 году.

«Если Турция подорожает в два раза, спрос начнёт меняться. Изменение цены на 5, 10, 15%, как показал опыт прошлого года, не существенен для Турции, и эта страна остаётся лидирующим направлением в сфере выездного туризма», — сказала она.

По её словам, соотношение «цена — качество» оптимально для россиян даже при условии роста цен.

Как добавила Ломидзе, она не видит никаких предпосылок, чтобы кто-то смог подвинуть Турцию с лидерских позиций.

«Египет — может быть, но его так и нет», — заключила она.

Ранее Ломидзе в беседе с ФАН оценила ситуацию с российским турпотоком в Турции.