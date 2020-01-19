Трамп оценил идею возведения «стены» для защиты Нью-Йорка от штормов

Президент США Дональд Трамп назвал глупой и неприемлемой идею строительства «морской стены» для защиты от штормов в Нью-Йорке.

«Строительство массивной морской стены вокруг Нью-Йорка стоимостью $200 млрд для защиты его от редких штормов является дорогостоящей, глупой и неприемлемой с экологической точки зрения идеей, которая в случае необходимости не сработает», — написал он в Twitter.

A massive 200 Billion Dollar Sea Wall, built around New York to protect it from rare storms, is a costly, foolish & environmentally unfriendly idea that, when needed, probably won’t work anyway. It will also look terrible. Sorry, you’ll just have to get your mops & buckets ready! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2020

Американский лидер в шутливой форме посоветовал жителям города «держать наготове швабры и вёдра».

Ранее The Washington Post сообщал, что Трамп намерен выделить из средств Пентагона дополнительные $7,2 млрд на строительство новых заграждений на границе с Мексикой.