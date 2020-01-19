Трамп оценил идею возведения «стены» для защиты Нью-Йорка от штормов

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Президент США Дональд Трамп назвал глупой и неприемлемой идею строительства «морской стены» для защиты от штормов в Нью-Йорке.
Трамп оценил идею возведения «стены» для защиты Нью-Йорка от штормов
  • Reuters

«Строительство массивной морской стены вокруг Нью-Йорка стоимостью $200 млрд для защиты его от редких штормов является дорогостоящей, глупой и неприемлемой с экологической точки зрения идеей, которая в случае необходимости не сработает», — написал он в Twitter.

Американский лидер в шутливой форме посоветовал жителям города «держать наготове швабры и вёдра».

Ранее The Washington Post сообщал, что Трамп намерен выделить из средств Пентагона дополнительные $7,2 млрд на строительство новых заграждений на границе с Мексикой.

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