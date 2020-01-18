В Госдуме оценили заявление Пентагона о перспективных военных разработках

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал RT заявление заместителя председателя комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерала Джона Хайтена о том, что США не удаётся ускорить ряд перспективных военных разработок.

«Это попытка добиться увеличения оборонного бюджета для освоения денежных средств компаниями, которые работают в области разработки новых видов вооружений», — сказал Шерин.

Депутат назвал такую позицию «лукавой» и добавил, что «доверять ей не стоит».

«Это делается для того, чтобы запутать разведку конкурирующих государств. Никогда страна не будет озвучивать реально существующие проблемы, которые у неё есть в области вооружений или обороноспособности», — уверен он.

Ранее Пентагон признал отставание США в области гиперзвукового вооружения.