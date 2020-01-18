В Госдуме оценили заявление Пентагона о перспективных военных разработках
- © Saul Loeb
- AFP
«Это попытка добиться увеличения оборонного бюджета для освоения денежных средств компаниями, которые работают в области разработки новых видов вооружений», — сказал Шерин.
Депутат назвал такую позицию «лукавой» и добавил, что «доверять ей не стоит».
«Это делается для того, чтобы запутать разведку конкурирующих государств. Никогда страна не будет озвучивать реально существующие проблемы, которые у неё есть в области вооружений или обороноспособности», — уверен он.
Ранее Пентагон признал отставание США в области гиперзвукового вооружения.