Пушков прокомментировал слова Помпео о смене правительства России

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео по поводу отставки российского правительства.

Соответствующий пост сенатор опубликовал в Twitter.

Российский политик написал, что Помпео, который заявил, что политика США в отношении России вряд ли изменится после смены её правительства, должен понимать, что и политика России в отношении США после смены кабмина тоже не поменяется в угоду американским властям.

«Внешняя политика России при новом правительстве не изменится в угодном США направлении. В этом смысле американская сторона может рассчитывать на полный паритет», — отметил он.

15 января российское правительство ушло в отставку. Новым председателем кабмина России стал бывший глава ФНС Михаил Мишустин.

В связи с этим Помпео заявил, что действия Вашингтона в отношении Москвы «вряд ли изменятся в результате некоторой перестановки в правительстве России».