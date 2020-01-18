Индия приостановила реализацию проекта Hyperloop

Заместитель главного министра индийского штата Махараштра Аджит Павар заявил, что власти приняли решение приостановить участие в реализации проекта системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop.

Об этом сообщает India Today.

«У нас нет возможности экспериментировать с Hyperloop. Мы сконцентрируемся на других видах транспорта. В то же время если эта технология будет развиваться дальше с успешными испытаниями за рубежом, мы можем подумать об этом», — сказал он.

В июне 2018 года бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что первая линия вакуумного поезда по технологии Hyperloop может быть запущена в стране в ближайшие пять лет.

Генеральный директор американской компании Hyperloop Transportation Technologies Дирк Алборн рассказал RT об инвестициях в проект создания вакуумного поезда.