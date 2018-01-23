Глава Hyperloop Transportation Technologies рассказал об инвестициях в проект

Генеральный директор американской компании Hyperloop Transportation Technologies Дирк Алборн рассказал RT об инвестициях в проект создания вакуумного поезда.

По его словам, на компанию во всём мире работают порядка 900 человек, многие из которых сотрудничают в обмен на акции предприятия. Также в проекте участвуют около 40 других компаний, которые предоставляют свои наработки, технологии, а также иногда вкладывают свои средства.

«Мы получили, по нашим подсчётам, $100 млн. То есть по большей части это материальные вложения и, конечно же, инвестиции от участников нашей команды. Чисто наличными мы получили около $30 млн. Теперь мы работаем с JP Morgan, планируются следующие шаги, мы обсуждаем дальнейший сбор средств», — сказал он.

Алборн добавил, что французское правительство предоставило компании необходимую территорию, а также здания общей площадью 3 тыс. кв. м для строительства научно-исследовательского центра.

Он отметил, что сроки применения данной технологии на практике зависят от того, насколько быстро будет построена соответствующая инфраструктура.

«Это не так просто, как кажется, но и не так сложно», — заявил он.

Глава Hyperloop Transportation Technologies добавил, что в большинстве стран нет подходящей инфраструктуры не потому, что они не могут себе это позволить, а потому, что они не смогут в дальнейшем это обслуживать.

«Это глобальная проблема, которую нужно решать», — сказал он.

Ранее генеральный директор американской компании Hyperloop Transportation Technologies Дирк Алборн рассказал RT о преимуществах вакуумного поезда перед традиционными видами транспорта.