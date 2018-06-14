На Украине надеются построить Hyperloop в ближайшие пять лет
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«Я хочу, чтобы в ближайшие 5 лет мы пришли хотя бы к одной линии Hyperloop в Украине. Будет правильно провести переговоры с партнёрами в Китае и Европейском Союзе и соединить Hyperloop доставку грузов из Китая в страны ЕС», — приводит УНИАН слова Омеляна.
Отмечается также, что Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о сотрудничестве с компанией Hyperloop Transportation Technologies (HTT) в сфере внедрения технологии Hyperloop на Украине.
Ранее Омелян заявлял, что тестовое строительство системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop One на Украине планируется начать в 2019 году.