Мнучин возглавит делегацию США в годовщину освобождения Аушвица

Министр финансов США Стивен Мнучин возглавит делегацию США на мероприятиях, посвящённых 75-летию освобождения концлагеря Аушвиц в Польше.

«Сегодня министерство финансов США объявило делегацию США, которая будет присутствовать на 75-й годовщине освобождения Аушвица в Польше 27 января 2020 года, организованной Республикой Польша и Государственным музеем Аушвиц-Биркенау», — говорится в заявлении Минфина США.

Отмечается, что министр финансов Стивен Мнучин возглавит делегацию.

В декабре канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в музее на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау заявила, что испытывает стыд за совершённые фашистами преступления.