Мнучин возглавит делегацию США в годовщину освобождения Аушвица
- Reuters
«Сегодня министерство финансов США объявило делегацию США, которая будет присутствовать на 75-й годовщине освобождения Аушвица в Польше 27 января 2020 года, организованной Республикой Польша и Государственным музеем Аушвиц-Биркенау», — говорится в заявлении Минфина США.
Отмечается, что министр финансов Стивен Мнучин возглавит делегацию.
В декабре канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в музее на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау заявила, что испытывает стыд за совершённые фашистами преступления.