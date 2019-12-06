Меркель посетила Освенцим

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Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в музее на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау заявила, что испытывает стыд за совершённые фашистами преступления.
Меркель посетила Освенцим
  • Reuters

«Стоять здесь в роли канцлера ФРГ и иметь возможность выступить — сложно, это нелегко для меня. Я чувствую огромный стыд, принимая во внимание жестокие преступления, совершённые здесь немцами», — цитирует ТАСС Меркель.

Она назвала Освенцим местом, представляющим собой «символ крупнейшего преступления в истории человечества».

«Мы должны помнить о преступлениях, которые произошли в этом месте», — заявила канцлер.

Она отметила необходимость «ясно указать на преступников». По её словам, «это часть немецкой истории, о которой нужно говорить, чтобы быть начеку, чтобы эти преступления больше никогда не повторились».

«Мы должны противодействовать тем, кто расширяет ненависть. Мы все несём за это ответственность. Мы не можем забыть или пересмотреть это», — добавила Меркель.

В начале сентября президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе памятных мероприятий к годовщине начала Второй мировой войны в польском городе Велюнь заявил, что Германия не забудет своей ответственности за преступления в Европе.

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