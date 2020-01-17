Дети Винника подали жалобу в суд Греции

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От имени малолетних детей арестованного россиянина Александра Винника подана жалоба в суд Греции на нарушение их прав, сообщил адвокат Тимофей Мусатов.
Дети Винника подали жалобу в суд Греции
  • Reuters

По его словам, жалоба подана с целью помешать экстрадиции Винника во Францию и в США.

«С моей точки зрения, решение Госсовета могут принять сегодня и после него экстрадировать Александра, несмотря на то что вчера была подана дополнительная жалоба со стороны детей Александра в связи с нарушением их прав. По процессу принятие жалобы позволяет до её рассмотрения экстрадицию придержать», — цитирует Мусатова РИА Новости.

Он считает, что вывоз Винника из Греции запланировали на ближайшие выходные.

Юрист также проинформировал об усиленной охране отделения больницы, где россиянин содержится в одиночной камере.

Ранее Винник в беседе с RT попросил позаботиться о его семье — детях и супруге.

Винник был задержан в Афинах в июле 2017 года по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.

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