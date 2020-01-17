Трюдо призвал Иран передать Франции чёрные ящики сбитого Boeing

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Канадский премьер Джастин Трюдо призвал Иран передать Франции чёрные ящики сбитого в Тегеране украинского пассажирского самолёта Boeing 737.
Трюдо призвал Иран передать Франции чёрные ящики сбитого Boeing
  • globallookpress.com

Об этом информирует France 24.

«У Ирана нет необходимых технических возможностей и оборудования для проведения в сжатые сроки анализа этих повреждённых чёрных ящиков», — заявил Трюдо.

Он отметил, что «есть только несколько мест, например, во Франции, где есть лаборатории, которые могут это сделать».

Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил о готовности Ирана передать на Украину чёрные ящики.

Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января в Тегеране, в результате чего погибли 176 человек.

11 января Тегеран признал, что система ПВО страны ошибочно сбила пассажирский самолёт, приняв его за крылатую ракету.

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