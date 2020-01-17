Косачёв оценил подготовку США новых санкций против Венесуэлы

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Анна Лушникова
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон рассматривает введение новых санкций в отношении режима действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Косачёв оценил подготовку США новых санкций против Венесуэлы
  • Reuters

«Санкционная политика США в отношении Венесуэлы имеет многолетнюю историю. Во многом она является источником проблем в экономике и социальной сфере, которые сейчас испытывает Венесуэла. Огромная доля ответственности за всё это — недружественная политика удушения, которую ведут американские власти на протяжении последних нескольких лет», — сказал он.

По словам сенатора, «под лозунгами помощи гражданам Венесуэлы американцы создают для них колоссальные проблемы».

«Эти действия не имеют ничего общего с международным правом и являются прямым вмешательством в дела страны. Тем не менее эта страна показала своё умение развиваться даже под таким колоссальным давлением», — заключил Косачёв.

Ранее Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает введение новых санкций в отношении режима Мадуро.

По его словам, действующий президент Венесуэлы знает, что ограничения будут связаны с экономикой.

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