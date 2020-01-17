Зариф провёл встречу с главой МИД Канады
- Reuters
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.
Министры выразили соболезнования в связи с крушением украинского самолёта и обсудили сотрудничество двух стран в технической, правовой и консульской сферах.
Также сообщается, что стороны договорились продолжать взаимодействие экспертных групп министерств двух стран.
Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января в Тегеране, в результате чего погибли 176 человек.
11 января Тегеран признал, что система ПВО страны ошибочно сбила пассажирский самолёт, приняв его за крылатую ракету.
Канада, Украина, Швеция, Афганистан и Великобритания потребовали от Ирана выплатить компенсации семьям погибших при крушении.