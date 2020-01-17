США ввели санкции против генерала КСИР Хасана Шавапура за разгон демонстраций в Иране. Об этом сообщил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

«Он ответственен за резню 148 беспомощных иранцев в ноябре 2019 года», — заявил американский дипломат во время брифинга, его слова приводит ТАСС.

По словам Хука, такой шаг стал возможен для США «благодаря полученной информации от иранских граждан».

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал запись на фарси в своём Twitter. В сообщении он высказался в поддержку протестующих в Иране.

В декабре 2019 года в Иране заявили, что желают взыскать с США $130 млрд из-за беспорядков в стране.