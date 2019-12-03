В Иране желают взыскать с США $130 млрд из-за беспорядков в стране
- РИА Новости
Об этом сообщает агентство Mizan.
Как он отметил, соответствующие иски и жалобы были поданы гражданами Ирана, напрямую понёсшими ущерб от «действий США».
«К данному моменту были рассмотрены более 360 дел и исков граждан против правительства США», — сказал Эсмаили.
По его словам, власти страны помогут своим гражданам в процессе взыскания данных средств.
Ранее иранские власти заявили, что в ходе протестов задержали восемь человек, связанных с Центральным разведывательным управлением США.