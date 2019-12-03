В Иране желают взыскать с США $130 млрд из-за беспорядков в стране

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Официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили заявил, что иранская сторона желает взыскать с США $130 млрд из-за беспорядков в стране.
В Иране желают взыскать с США $130 млрд из-за беспорядков в стране
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство Mizan.

Как он отметил, соответствующие иски и жалобы были поданы гражданами Ирана, напрямую понёсшими ущерб от «действий США».

«К данному моменту были рассмотрены более 360 дел и исков граждан против правительства США», — сказал Эсмаили.

По его словам, власти страны помогут своим гражданам в процессе взыскания данных средств.

Ранее иранские власти заявили, что в ходе протестов задержали восемь человек, связанных с Центральным разведывательным управлением США. 

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