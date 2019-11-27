Иран заявил о задержании в ходе протестов восьмерых связанных с ЦРУ

Иранские власти заявили, что в ходе протестов задержали восемь человек, связанных с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США. Об этом сообщает агентство ISNA.

По данным Министерства информации (разведки) Ирана, шестеро задержанных находились на протестах и выполняли распоряжения разведорганов, ещё двое собирали информацию с целью отправить её за рубеж.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи, комментируя ситуацию, заявил, что народу удалось сорвать «заговор врага».

Губернатор провинции Керманшах Хушанг Базванд сообщил, что установлена связь между организаторами беспорядков и «Исламским государством»*.

В ряде городов Ирана прошли протесты на фоне повышения цен на бензин и введения квот на него. Некоторые перерастали в вооружённые беспорядки.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.