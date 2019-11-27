Хаменеи заявил о срыве иранским народом «заговора врага»

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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи высказался на тему протестов в стране, заявив, что народу Ирана удалось сорвать «заговор врага».
Хаменеи заявил о срыве иранским народом «заговора врага»
  • РИА Новости

«Народ вновь доказал, что он силён и велик, и смог одолеть заговор врага», — говорится в сообщении аятоллы на его личном сайте.

Хаменеи отметил, что внешние силы долго готовили возможность для того, чтобы учинить разрушения и убийства в Иране.

Он также добавил, что полиция выполнила свой долг, но усилия нации были ещё важнее.

Ранее губернатор иранской провинции Керманшах Хушанг Базванд заявил, что властям удалось установить связь между организаторами протестов и террористической группировкой «Исламское государство»*.

«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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