Хаменеи заявил о срыве иранским народом «заговора врага»

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи высказался на тему протестов в стране, заявив, что народу Ирана удалось сорвать «заговор врага».

«Народ вновь доказал, что он силён и велик, и смог одолеть заговор врага», — говорится в сообщении аятоллы на его личном сайте.

Хаменеи отметил, что внешние силы долго готовили возможность для того, чтобы учинить разрушения и убийства в Иране.

Он также добавил, что полиция выполнила свой долг, но усилия нации были ещё важнее.

Ранее губернатор иранской провинции Керманшах Хушанг Базванд заявил, что властям удалось установить связь между организаторами протестов и террористической группировкой «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.