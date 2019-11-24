В Иране заявили о связи организаторов беспорядков в провинции с ИГ
- Reuters
Об этом сообщает телеканал Press TV.
«Диверсанты и мятежники атаковали многие предприятия в Керманшахе. Они были связаны с Партией свободной жизни в Курдистане (PJAK), «Исламским государством»*, Организацией моджахедов иранского народа и антигосударственными группировками, но в настоящее время полиция и службы безопасности установили их личности, и они ответят по закону», — заявил иранский губернатор.
По его словам, участники беспорядков нападали на полицейских и на обычных граждан, а также нанесли серьёзный ущерб государственной собственности.
Ранее власти Ирана частично восстановили интернет-связь после пятидневного отключения из-за начавшихся в стране протестов на фоне повышения цен на бензин.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.