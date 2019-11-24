В Иране заявили о связи организаторов беспорядков в провинции с ИГ

Губернатор иранской провинции Керманшах Хушанг Базванд заявил, что властям удалось установить связь между организаторами протестов и террористической группировкой «Исламское государство»*, а также запрещёнными в стране организациями.

Об этом сообщает телеканал Press TV.

«Диверсанты и мятежники атаковали многие предприятия в Керманшахе. Они были связаны с Партией свободной жизни в Курдистане (PJAK), «Исламским государством»*, Организацией моджахедов иранского народа и антигосударственными группировками, но в настоящее время полиция и службы безопасности установили их личности, и они ответят по закону», — заявил иранский губернатор.

По его словам, участники беспорядков нападали на полицейских и на обычных граждан, а также нанесли серьёзный ущерб государственной собственности.

Ранее власти Ирана частично восстановили интернет-связь после пятидневного отключения из-за начавшихся в стране протестов на фоне повышения цен на бензин.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.