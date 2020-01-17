В Кремле рассказали о полученном Путиным письме Хафтара

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Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар направил письмо российскому президенту Владимиру Путину, в котором подтвердил готовность принять приглашение посетить Россию для продолжения диалога по Ливии.
В Кремле рассказали о полученном Путиным письме Хафтара
  • Reuters

Текст письма приводит пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Хафтар также поблагодарил лидера России и выразил поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров в Москве.

«Подтверждаю, что мы готовы принять ваше приглашение посетить Российскую Федерацию для продолжения начатого диалога. Примите от нас глубокую признательность и уважение», — говорится в письме.

Ранее и. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя переговоры по ливийскому конфликту, заявил, что маршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар и глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж пока не готовы к прямым переговорам. Он отметил, что пока отношения очень напряжённые.

Лавров добавил, что намерен принять участие в конференции по урегулированию ситуации в Ливии, которая пройдёт 19 января в Берлине.

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин также примет участие в международной берлинской конференции по Ливии.

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