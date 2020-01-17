Москалькова призвала омбудсмена Греции помочь Виннику

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала греческого омбудсмена Андреаса Поттакиса оказать содействие в деле надзора за соблюдением прав россиянина Александра Винника, который был арестован в Греции в 2017 году.

«Уважаемый господин Поттакис, обращаюсь к вам с настоятельной просьбой оказать содействие в деле надзора за соблюдением прав российского гражданина Александра Винника», — указано в обращении Москальковой.

Винник находится под стражей более тридцати месяцев, что, по мнению российского омбудсмена, «ставит под серьёзное сомнение» исполнение компетентными органами Греции положений Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует право на справедливое судебное разбирательство в разумный срок.

Москалькова добавила, что, по данным СМИ, Винник на протяжении 28 дней проводит голодовку, а его право на ежедневную прогулку нарушается. Также появляются сообщения о проблемах с исполнением тюремными властями права россиянина на юридическую помощь в условиях изоляции.

«Как известно, жена Винника серьёзно больна. При всех этих обстоятельствах психологическое и физическое состояние Винника критическое», — заявил он.

Винник был задержан в Афинах в июле 2017 года по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.

В декабре в беседе с RT россиянин выступил с просьбой позаботиться о его семье — детях и супруге.