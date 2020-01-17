В США подтвердили информацию об 11 пострадавших при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило информацию о том, что 11 американских военнослужащих пострадали в результате обстрела Ираном баз США в Ираке 8 января. Командование рассчитывает, что в дальнейшем пострадавшие военные вернутся в Ирак.

«Ожидается, что эти военнослужащие вернутся в Ирак, когда их посчитают пригодными к несению службы», — цитирует РИА Новости представителя CENTCOM капитана Билла Эрбана.

Ранее издание Defense One со ссылкой на военные источники сообщило, что в результате обстрела Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военнослужащих.

Пострадавшие были доставлены в Кувейт и Германию для лечения черепно-мозговых травм.

12 января сообщалось, что американские военные в Ираке были предупреждены о ракетном ударе со стороны Ирана за 2,5 часа до обстрела.