СМИ: При обстреле Ираном баз США пострадали 11 американских военных

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Издание Defense One со ссылкой на военные источники сообщило, что в результате обстрела Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военнослужащих.
СМИ: При обстреле Ираном баз США пострадали 11 американских военных
  • Место удара иранской ракеты на базе Айн аль-Асад в Ираке
  • Reuters
  • © John Davison

«Военнослужащие на этой неделе были доставлены в Германию и Кувейт для лечения черепно-мозговых травм», — указано в тексте.

Уточняется, что обследование военных, которые были вблизи от взрыва на предмет черепно-мозговых травм является стандартной процедурой.

12 января сообщалось, что американские военные в Ираке были предупреждены о ракетном ударе со стороны Ирана за 2,5 часа до обстрела.

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