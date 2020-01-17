СМИ: При обстреле Ираном баз США пострадали 11 американских военных
- Место удара иранской ракеты на базе Айн аль-Асад в Ираке
- Reuters
- © John Davison
«Военнослужащие на этой неделе были доставлены в Германию и Кувейт для лечения черепно-мозговых травм», — указано в тексте.
Уточняется, что обследование военных, которые были вблизи от взрыва на предмет черепно-мозговых травм является стандартной процедурой.
12 января сообщалось, что американские военные в Ираке были предупреждены о ракетном ударе со стороны Ирана за 2,5 часа до обстрела.