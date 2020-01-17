СМИ: При обстреле Ираном баз США пострадали 11 американских военных

Издание Defense One со ссылкой на военные источники сообщило, что в результате обстрела Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военнослужащих.

«Военнослужащие на этой неделе были доставлены в Германию и Кувейт для лечения черепно-мозговых травм», — указано в тексте.

Уточняется, что обследование военных, которые были вблизи от взрыва на предмет черепно-мозговых травм является стандартной процедурой.

12 января сообщалось, что американские военные в Ираке были предупреждены о ракетном ударе со стороны Ирана за 2,5 часа до обстрела.