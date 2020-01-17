В Венесуэле оценили поддержку Гуаидо со стороны Европарламента

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Национальное учредительное собрание Венесуэлы заявило, что поддерживая лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, Европейский парламент стремится дестабилизировать ситуацию в стране.

«Оскорбительное, аморальное и интервенционистское решение Европейского парламента... с намерением дестабилизации нашей нации», — цитирует РИА Новости заявление собрания.

Также Европарламент был обвинён в создании «состояния войны».

В заявлении указано, что решение Европарламента о поддержке Гуаидо является агрессией против демократических институтов Венесуэлы.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео предложил властям Венесуэлы и оппозиции провести переговоры для выхода из кризиса и сформировать переходное правительство.

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