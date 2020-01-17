В Венесуэле оценили поддержку Гуаидо со стороны Европарламента
«Оскорбительное, аморальное и интервенционистское решение Европейского парламента... с намерением дестабилизации нашей нации», — цитирует РИА Новости заявление собрания.
Также Европарламент был обвинён в создании «состояния войны».
В заявлении указано, что решение Европарламента о поддержке Гуаидо является агрессией против демократических институтов Венесуэлы.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео предложил властям Венесуэлы и оппозиции провести переговоры для выхода из кризиса и сформировать переходное правительство.