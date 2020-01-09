США призвали создать в Венесуэле переходное правительство

Госсекретарь США Майк Помпео предложил властям Венесуэлы и оппозиции провести переговоры для выхода из кризиса и сформировать переходное правительство.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба Госдепартамента США.

Он считает, что наиболее эффективным способом достижения мира в Венесуэле будет «быстрый переход к демократии посредством переговоров».

«Переговоры могут открыть путь выхода из кризиса за счёт переходного правительства, которое организует свободные и честные выборы», — цитирует Помпео ТАСС.

5 января лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо сняли с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы по результатам голосования членов парламента. На эту должность был избран депутат Луис Парра.

Позже сторонники Гуаидо заявили, что он остаётся на посту спикера венесуэльского парламента на следующий срок.