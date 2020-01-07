Генсек ООН обеспокоен выборами главы Нацсобрания Венесуэлы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен событиями вокруг выборов главы Национального собрания Венесуэлы.

«Генеральный секретарь с обеспокоенностью следит за событиями, связанными с выборами председателя Национального собрания, которые все более затрудняют диалог, который так необходим сейчас», — приводит РИА Новости заявление официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.

Отмечается, что генсек призвал «всех участников незамедлительно предпринять шаги по снижению напряженности».

Ранее стало известно, что Россия считает законным избрание депутата Луиса Парры новым главой Национальной ассамблеи Венесуэлы вместо лидера оппозиции Хуана Гуаидо.