Макрон рассказал о французском спецназе на Ближнем Востоке

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на Ближнем Востоке развёрнуты части французского спецназа, предназначенные для борьбы с группировкой «Исламское государство».*

«Мы разместили на Аравийском полуострове и в Персидском заливе спецподразделения «Ягуар», — написал Макрон в своём Twitter.

Dans la péninsule arabique et dans le Golfe arabo-persique, nous avons déployé en un temps record la Task force Jaguar, et par les initiatives avec nos partenaires européens, nous renforçons la sécurité maritime dans cette région si stratégique pour nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 16 января 2020 г.

Президент отметил, что размещение сил спецназа было проведено «в рекордно короткое время».

Он также подчеркнул, что Франция продолжает борьбу с ИГ.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что французский атомный авианосец «Шарль де Голль» будет направлен на Ближний Восток для поддержки военных операций Парижа.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.