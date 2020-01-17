Макрон рассказал о французском спецназе на Ближнем Востоке

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на Ближнем Востоке развёрнуты части французского спецназа, предназначенные для борьбы с группировкой «Исламское государство».*

«Мы разместили на Аравийском полуострове и в Персидском заливе спецподразделения «Ягуар», — написал Макрон в своём Twitter.

Президент отметил, что размещение сил спецназа было проведено «в рекордно короткое время».

Он также подчеркнул, что Франция продолжает борьбу с ИГ.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что французский атомный авианосец «Шарль де Голль» будет направлен на Ближний Восток для поддержки военных операций Парижа.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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