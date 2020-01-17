Трамп не исключил визита на форум в Давосе

Президент США Дональд Трамп не исключил, что отправится на Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдёт с 21 по 24 января.

«Я, возможно, поеду в Давос», — сказал глава государства журналистам в Белом доме. Его слова приводит ТАСС.

Как ранее стало известно, на мероприятии ожидают Трампа и его дочь Иванку. Также в форуме должен принять участие зять президента Джаред Кушнер, министр финансов Стивен Мнучин и министр торговли Уилбур Росс.

При этом глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф отменил участие в форуме.

Как сообщал в декабре портал kp.ru, на территории «Русского дома» в Давосе впервые пройдут сессии Всемирного экономического форума. Они будут посвящены сотрудничеству России и стран Европы, национальным стратегиям по развитию искусственного интеллекта, квантовым технологиям.