Трамп не исключил визита на форум в Давосе
«Я, возможно, поеду в Давос», — сказал глава государства журналистам в Белом доме. Его слова приводит ТАСС.
Как ранее стало известно, на мероприятии ожидают Трампа и его дочь Иванку. Также в форуме должен принять участие зять президента Джаред Кушнер, министр финансов Стивен Мнучин и министр торговли Уилбур Росс.
При этом глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф отменил участие в форуме.
Как сообщал в декабре портал kp.ru, на территории «Русского дома» в Давосе впервые пройдут сессии Всемирного экономического форума. Они будут посвящены сотрудничеству России и стран Европы, национальным стратегиям по развитию искусственного интеллекта, квантовым технологиям.