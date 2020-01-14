Дональд и Иванка Трамп посетят Всемирный экономический форум в Давосе
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на списки ВЭФ.
Также ожидается, что в американскую делегацию войдут министр финансов Стивен Мнучин и министр торговли Уилбур Росс.
Как уточняется, ВЭФ пройдёт в швейцарском Давосе с 21 по 24 января.
Как сообщал в декабре портал kp.ru, на территории «Русского дома» в Давосе впервые пройдут сессии Всемирного экономического форума. Они будут посвящены сотрудничеству России и стран Европы, национальным стратегиям по развитию искусственного интеллекта, квантовым технологиям.