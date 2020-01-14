Дональд и Иванка Трамп посетят Всемирный экономический форум в Давосе

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп, его дочь Иванка и зять Джаред Кушнер примут участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Дональд и Иванка Трамп посетят Всемирный экономический форум в Давосе
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на списки ВЭФ.

Также ожидается, что в американскую делегацию войдут министр финансов Стивен Мнучин и министр торговли Уилбур Росс.

Как уточняется, ВЭФ пройдёт в швейцарском Давосе с 21 по 24 января.

Как сообщал в декабре портал kp.ru, на территории «Русского дома» в Давосе впервые пройдут сессии Всемирного экономического форума. Они будут посвящены сотрудничеству России и стран Европы, национальным стратегиям по развитию искусственного интеллекта, квантовым технологиям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить