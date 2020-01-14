Дональд и Иванка Трамп посетят Всемирный экономический форум в Давосе

Американский лидер Дональд Трамп, его дочь Иванка и зять Джаред Кушнер примут участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на списки ВЭФ.

Также ожидается, что в американскую делегацию войдут министр финансов Стивен Мнучин и министр торговли Уилбур Росс.

Как уточняется, ВЭФ пройдёт в швейцарском Давосе с 21 по 24 января.

Как сообщал в декабре портал kp.ru, на территории «Русского дома» в Давосе впервые пройдут сессии Всемирного экономического форума. Они будут посвящены сотрудничеству России и стран Европы, национальным стратегиям по развитию искусственного интеллекта, квантовым технологиям.