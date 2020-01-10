Темами «Русского дома» в Давосе станут кибербезопасность и экология
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«Запланирована встреча членов Консультативного совета по иностранным инвестициям в России», — отмечается в сообщении фонда «Росконгресс».
По словам советника российского лидера Антона Кобякова, «Русский дом» продолжит работу как платформа для стимулирования диалога деловых кругов, демонстрации открытости России к сотрудничеству и продвижения культуры страны на международной арене.
Как сообщал в декабре портал kp.ru, на территории «Русского дома» в Давосе впервые пройдут сессии Всемирного экономического форума. Они будут посвящены сотрудничеству России и стран Европы, национальным стратегиям по развитию искусственного интеллекта, квантовым технологиям.