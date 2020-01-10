Темами «Русского дома» в Давосе станут кибербезопасность и экология

Темами «Русского дома», который будет открыт в швейцарском Давосе с 20 по 24 января 2020 года, станут кибербезопасность, криптоэкономика, экология, социальная сфера и корпоративное управление.

«Запланирована встреча членов Консультативного совета по иностранным инвестициям в России», — отмечается в сообщении фонда «Росконгресс».

По словам советника российского лидера Антона Кобякова, «Русский дом» продолжит работу как платформа для стимулирования диалога деловых кругов, демонстрации открытости России к сотрудничеству и продвижения культуры страны на международной арене.

Как сообщал в декабре портал kp.ru, на территории «Русского дома» в Давосе впервые пройдут сессии Всемирного экономического форума. Они будут посвящены сотрудничеству России и стран Европы, национальным стратегиям по развитию искусственного интеллекта, квантовым технологиям.