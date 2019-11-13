«Русский дом» станет официальной российской резиденцией на Всемирном экономическом форуме

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«Русский дом» снова станет официальной российской резиденцией на Всемирном экономическом форуме, который будет проходить 20—24 января в швейцарском Давосе.
«Русский дом» станет официальной российской резиденцией на Всемирном экономическом форуме
  • © roscongress.org

«Это важный проект, который позволяет показать гостеприимство и открытость нашей страны к зарубежным партнёрам и их предложениям, которые направлены на развитие нашего сотрудничества с представителями мирового бизнес-сообщества, а также торгово-экономических проектов нашей страны», — заявил советник президента России Антон Кобяков.

Программу «Русского дома» построят вокруг трёх ключевых направлений. Это экономическое развитие, цифровая трансформация и социальные проекты. Отдельное внимание планируется обратить на вопросы кибербезопасности и развитие искусственного интеллекта.

В рамках деловой программы пройдёт первая презентация 25-го Мирового энергетического конгресса, который состоится 24—27 октября 2022 года в Санкт-Петербурге.

В 2019 году официальная российская резиденция приняла более 1,5 тыс. гостей из 70 стран.

Ранее Vostokmedia.com сообщал, что стали известны даты проведения Восточного экономического форума в 2020 году.

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