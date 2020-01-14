Зариф отменил визит на Всемирный экономический форум в Давосе

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Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф отменил участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Зариф отменил визит на Всемирный экономический форум в Давосе
  • Reuters

«Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф был зарегистрирован, но затем мы получили отмену. В моём понимании, мы должны смотреть на это на фоне сложной ситуации в регионе», — приводит РИА Новости заявление президента ВЭФ Бёрге Бренде.

Ранее сообщалось, что министр энергетики Александр Новак и глава Минэкономразвития Максим Орешкин будут представлять Россию на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Как передавал в декабре портал kp.ru, на территории «Русского дома» в Давосе впервые пройдут сессии Всемирного экономического форума. Они будут посвящены сотрудничеству России и стран Европы, национальным стратегиям по развитию искусственного интеллекта, квантовым технологиям.

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