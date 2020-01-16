В Еврокомиссии призвали США пересмотреть торговые отношения с ЕС

Еврокомиссар по вопросам торговли Фил Хоган призвал американскую администрацию пересмотреть торговые отношения с Европейским союзом в условиях «подъёма Китая».

«Если мы пойдём по этому пути правильно и будем работать вместе, взаимные выгоды будут очень значительными», — цитирует Хогана Politico.

Он отметил, что в противном случае «ущерб может оказаться значительным».

Ранее Хоган заявил, что Европейский союз может пожаловаться во Всемирную торговую организацию на торговую сделку США с Китаем, если анализ соглашения покажет, что подписанный договор по первой фазе торговой сделки этих двух стран нарушает нормы свободной торговли.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН прокомментировал торговые отношения США и Китая.