В Еврокомиссии призвали США пересмотреть торговые отношения с ЕС
- Reuters
«Если мы пойдём по этому пути правильно и будем работать вместе, взаимные выгоды будут очень значительными», — цитирует Хогана Politico.
Он отметил, что в противном случае «ущерб может оказаться значительным».
Ранее Хоган заявил, что Европейский союз может пожаловаться во Всемирную торговую организацию на торговую сделку США с Китаем, если анализ соглашения покажет, что подписанный договор по первой фазе торговой сделки этих двух стран нарушает нормы свободной торговли.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН прокомментировал торговые отношения США и Китая.